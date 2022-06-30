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Köprü ve otoyollara bayram öncesi büyük zam!

Köprü ve otoyollara bayram öncesi büyük zam!

Otoyol ve köprülerin sözleşmelere göre köprü ve otoyol ücretlerine 1 Temmuz'dan itibaren zamlı tarife uygulanacak.

Otoyol ve köprülerin sözleşmelere göre KDV dahil zamlı ücretleri belli ancak henüz resmî ücretler açıklanmadı.

Sözleşmelere göre yapılması zamlar belliyken yapılacak zammın ne kadar olacağının belli olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Uğur Emek, ücretin ne kadarının sürücülere ne kadarının da vergi mükelleflerine yükleneceğini sordu.

Zammın bu gece 00.00'da belli olacağını kaydeden Prof. Dr. Uğur Emek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözleşmeye göre KDV dahil zamlı ücretleri belirtti.

"Bakalım, Bakanlık sürücülerden ne kadarını tahsil edebilecek" diyen Emek, ayrıca şunu ekledi:

"Ne kadarını vergi mükelleflerine yükleyecek?"

köprü ve otoyollara zam

Etiketler Köprü ve otoyollar köprü zam otoyol zammı zam
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