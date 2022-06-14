Korku dolu anlar! Tüneli sel bastı; mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde sel nedeniyle hızlı tren tünel inşaatında mahsur kalan 3 işçi ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde sel nedeniyle hızlı tren tünel inşaatında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı.

Öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Kemal Paşa Mahallesi’nde yapımı devam eden hızlı tren tüneli sel sularıyla doldu. 3 işçi yaklaşık 500 metrelik tünelin sonunda biriken sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine Jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Niğde Valisi Mustafa Koç bölgeye gelerek kurtarma çalışması takip etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından bulundukları yerden kurtarılan işçiler, kontrol amaçlı Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Vali Mustafa Koç, yaptığı açıklamasında Niğde’de çok yoğun sel baskınlarına sebep olacak yağış yaşandığını belirtti.



Vali Koç açıklamasında şunları söyledi: “6 köyde, ilçelerde ve merkezde taşkınlar oldu. Saat 18.00 gibi Ulukışla ilçesinde hızlı tren şantiyesinde 3 işçinin mahsur kaldığını öğrenir öğrenmez, devletimizin bütün imkanları polis, jandarma AFAD, emniyet seferber oldu. Kaygı duymuştuk ama çok şükür mahsur kalan 3 vatandaşımızı sağ salim çıkardık. Allah onları çocuklarına bize bağışladı. Geçmiş olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”.