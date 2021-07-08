Korkunç görüntüler: 6 ineğin ayağını tırpanla kestiler

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ineklere yapılan işkence pes dedirtti. 6 inek kuyrukları kesilmiş halde bulunması büyük tepki çekti.

Reşadiye ilçesine bağlı Kuzbağı Köyü Akpınar yaylasında meydana gelen olayda hayvancılıkla uğraşan Murat Yılmaz, 6 ineğinin kuyruğunun kesilmiş olduğunu fark etti. 6 büyükbaş ineğin 3'nün kuyruğunun tamamen diğer 3'ünün ise yarısının kesilmiş olduğunu gördü.

Besicinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma yaptı. A.K. (31) isimli şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendiren tırpana el konuldu. Gözaltına bulunan şahsın ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

"Hayvanların kuyruğunu tırpanla kesmiş"

Hayvanların kuyruğuna veteriner hekim tarafından müdahale edildi. Besici Murat Yılmaz, yaşanan olayın ardından ineklerinin videosunu çekerek yaşadığı durumu dile getirdi. Damızlık ineklerine yapılan saldırıyı vicdansızlık olarak değerlendiren Yılmaz, “Bu vahşi bir şey bir tane değil 6 hayvanın kuyruğunu salatalık keser gibi doğramış. Hayvanların kuyruğunu tırpanla kesmiş. Bu hayvanlarda bir canlı, nasıl insanlar var anlamadım” dedi.