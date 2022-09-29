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KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı

KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı

ÖSYM, KPSS ön lisans sınavı giriş yerlerini adayların erişimine açtı.

KPSS ön lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS ön lisans sınavı giriş yerlerinin açıklanmasıyla birlikte gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan fakat KPSS lisans oturumlarının iptal edilmesiyle birlikte, sınav tarihinde değişiklik meydana gelen 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının yeni tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle açıklanmıştı.

Buna göre; KPSS ön lisans sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Ekim'de düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2022-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

2022-KPSS Ön Lisans sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Etiketler kpss giriş yerleri kpss ön lisans ösym
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