  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kredi kartı kullananlar dikkat! İki yeni yasak geldi

Kredi kartı kullananlar dikkat! İki yeni yasak geldi

Kredi kartı kullananlar dikkat! İki yeni yasak geldi
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal sıkılaşmayı desteklemek için kredi kartı sahiplerine yönelik yeni bir kısıtlama getirdi.

Mayıs ayında yüzde 75'i aşarak tarihi seviyelere yükselen enflasyon, ekonomi yönetimini alarma geçirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir süredir yürütülen parasal sıkılaşma adımlarını desteklemek amacıyla bir dizi makro ihtiyati tedbirleri hayata geçirirken, yapılan değişikliklerde kredi kartı sahiplerine ilişkin iki düzenleme yer aldı.

BANKALARA TALİMAT GİTTİ, KREDİ KARTLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yılın ilk aylarında bankalar, çok sayıda müşterinin 'düşük faiz' imkanından yararlanmak için kredi kartı nakit avanslarına yüklenmesiyle birlikte, taksitli nakit avans uygulamasındaki 12 aylık sınırı 6 aya düşürmüştü. Kredi kartı kullanımında beklenen soğumanın yaşanmamasının ardından BDDK'nın talimatıyla harekete geçen bankalar söz konusu sınırı 3 aya kadar çekti. Bu kararın ardından kredi kartı sahipleri için hayata geçirilen bir diğer kısıtlamanın da detayları belli oldu.

Yüzde 5 seviyesindeki faizlere karşın taksitli nakit avans uygulamasına yönelik yoğun ilginin bu şekilde önüne geçmeyi hedefleyen ekonomi yönetimi, kredi kartlarından çekilecek paralarda 3 ayın üzerinde taksit yapılmasının engellenmesini istedi.

Bankaların çok sayıda müşterisine tahsis ettiği nakit avans çekim limiti, çoğu zaman kredi kartındaki mevcut limit ile eş tutulmaktaydı. Ancak söz konusu durumun nakit işlemlere yönelik talebi teşvik ettiğinden şikayet eden BDDK, bankalara verilen talimatlar ile milyonlarca kredi kartı için nakit avans işlemlerinde yüzde 25 sınırı uygulanmasını talep etti.

Bir başka deyişle bankalar, hayata geçirdikleri yeni düzenleme ile müşterilerine mevcut kullanılabilir kredi kartı limitlerinin yalnızca yüzde 25'i oranında nakit avans limiti tahsis edecek. 10 bin liralık kart limitine sahip bir müşteri, tek gün içerisinde 2 bin 500 liranın üzerinde nakit avans kullanımı gerçekleştiremeyecek.

TAKSİT YASAĞI YOLDA

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartı işlemlerinde uygulanan taksit düzenlemesine yönelik eleştirel açıklamaları, bankacılık sektöründe kredi kartlarıyla taksitli alışverişler için yeni yasakların geleceği yorumlarına neden oldu.

Etiketler yasak kredi kartı 2 yeni yasak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sakarya Üniversitesi'nde depremin sarsıntısını yarı yarıya düşüren cihaz üretildi Sakarya Üniversitesi'nde depremin sarsıntısını yarı yarıya düşüren cihaz üretildi İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti TOKİ'den yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle konut satışı TOKİ'den yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle konut satışı Cezaevinden izinli çıkmıştı, yüzerek firar ederken yakalandı Cezaevinden izinli çıkmıştı, yüzerek firar ederken yakalandı Son erken seçim anketi açıklandı: Fark 8 puan Son erken seçim anketi açıklandı: Fark 8 puan Hafta sonunda hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Hafta sonunda hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Cumhurbaşkanlığı'nın AK Partili Belediyelere 45'er milyon TL'lik ''bağış''ı belgelendi Cumhurbaşkanlığı'nın AK Partili Belediyelere 45'er milyon TL'lik ''bağış''ı belgelendi Benzine zam geldi Benzine zam geldi UEFA Süper Kupa sahibini buldu UEFA Süper Kupa sahibini buldu Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu MasterChef'te küfür krizi: Deniz'e tepki yağıyor MasterChef'te küfür krizi: Deniz'e tepki yağıyor Biran Damla Yılmaz sevilen diziye transfer oldu Biran Damla Yılmaz sevilen diziye transfer oldu Canlı yayında skandal iddia: ''AK Parti'den başkanlara 500 milyon TL'lik transfer ücreti'' Canlı yayında skandal iddia: ''AK Parti'den başkanlara 500 milyon TL'lik transfer ücreti'' Ümit Özdağ Erdoğan'ı destekleme şartını ilk kez açıkladı Ümit Özdağ Erdoğan'ı destekleme şartını ilk kez açıkladı O Antalya'nın en güzel topçusu... Podyumdan inip, yeşil sahada ter döküyor O Antalya'nın en güzel topçusu... Podyumdan inip, yeşil sahada ter döküyor Ünlü oyuncu akşam yemeği randevusu için kendisini açık artırmaya çıkardı Ünlü oyuncu akşam yemeği randevusu için kendisini açık artırmaya çıkardı Cinsel saldırıya uğrayan stajyer doktor öldürüldü Cinsel saldırıya uğrayan stajyer doktor öldürüldü