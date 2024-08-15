Kredi kartı kullananlar dikkat! İki yeni yasak geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal sıkılaşmayı desteklemek için kredi kartı sahiplerine yönelik yeni bir kısıtlama getirdi.

Mayıs ayında yüzde 75'i aşarak tarihi seviyelere yükselen enflasyon, ekonomi yönetimini alarma geçirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir süredir yürütülen parasal sıkılaşma adımlarını desteklemek amacıyla bir dizi makro ihtiyati tedbirleri hayata geçirirken, yapılan değişikliklerde kredi kartı sahiplerine ilişkin iki düzenleme yer aldı.

BANKALARA TALİMAT GİTTİ, KREDİ KARTLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yılın ilk aylarında bankalar, çok sayıda müşterinin 'düşük faiz' imkanından yararlanmak için kredi kartı nakit avanslarına yüklenmesiyle birlikte, taksitli nakit avans uygulamasındaki 12 aylık sınırı 6 aya düşürmüştü. Kredi kartı kullanımında beklenen soğumanın yaşanmamasının ardından BDDK'nın talimatıyla harekete geçen bankalar söz konusu sınırı 3 aya kadar çekti. Bu kararın ardından kredi kartı sahipleri için hayata geçirilen bir diğer kısıtlamanın da detayları belli oldu.

Yüzde 5 seviyesindeki faizlere karşın taksitli nakit avans uygulamasına yönelik yoğun ilginin bu şekilde önüne geçmeyi hedefleyen ekonomi yönetimi, kredi kartlarından çekilecek paralarda 3 ayın üzerinde taksit yapılmasının engellenmesini istedi.

Bankaların çok sayıda müşterisine tahsis ettiği nakit avans çekim limiti, çoğu zaman kredi kartındaki mevcut limit ile eş tutulmaktaydı. Ancak söz konusu durumun nakit işlemlere yönelik talebi teşvik ettiğinden şikayet eden BDDK, bankalara verilen talimatlar ile milyonlarca kredi kartı için nakit avans işlemlerinde yüzde 25 sınırı uygulanmasını talep etti.

Bir başka deyişle bankalar, hayata geçirdikleri yeni düzenleme ile müşterilerine mevcut kullanılabilir kredi kartı limitlerinin yalnızca yüzde 25'i oranında nakit avans limiti tahsis edecek. 10 bin liralık kart limitine sahip bir müşteri, tek gün içerisinde 2 bin 500 liranın üzerinde nakit avans kullanımı gerçekleştiremeyecek.

TAKSİT YASAĞI YOLDA

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartı işlemlerinde uygulanan taksit düzenlemesine yönelik eleştirel açıklamaları, bankacılık sektöründe kredi kartlarıyla taksitli alışverişler için yeni yasakların geleceği yorumlarına neden oldu.