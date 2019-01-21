Diyanet'ten flaş karar: ''Sigara içene hac yok!''
Diyanet'ten flaş karar: ''Sigara içene hac yok!''
Meteoroloji'den uyarı: Hava sıcaklıkları düşecek, yağış geliyor !
Meteoroloji'den uyarı: Hava sıcaklıkları düşecek, yağış geliyor !
Sürücülere hayati uyarı: Sakın girmeyin !
Sürücülere hayati uyarı: Sakın girmeyin !
Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var ? ''Dünyada ikinciyiz...''
Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var ? ''Dünyada ikinciyiz...''
Kredi çekecekler dikkat! Merkez Bankası limitleri değiştirdi
Kredi çekecekler dikkat! Merkez Bankası limitleri değiştirdi
Milyonlarca çalışan şokta ! Çalışanlar patrondan daha çok vergi ödüyor
Milyonlarca çalışan şokta ! Çalışanlar patrondan daha çok vergi ödüyor
Dolar yeni haftaya sakin başladı ! İşte son durum...
Dolar yeni haftaya sakin başladı ! İşte son durum...
ABD'de 5 bin uçak seferi iptal ! Trump'ın tweeti olay yarattı
ABD'de 5 bin uçak seferi iptal ! Trump'ın tweeti olay yarattı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Ocak 2019 11:45

Küçük çocuk traktörün altında kaldı

İzmir'in Tire ilçesinde, devrilen traktörün arka tekerinin altında kalan 12 yaşındaki çocuk, AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.

Küçük çocuk traktörün altında kaldı
A+ A-

İzmir'in Tire ilçesinde, 14 yaşındaki Erkan E.'nin kullandığı traktör, engebeli arazide devrildi. Kazada, Erkan E.'nin kardeşi 12 yaşındaki Volkan E., arka tekerin altında kalarak yaralandı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Çiniyeri Mahallesi Gülyaka mevkiinde meydana geldi. Kireli Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi kardeşi Volkan E.'yi de yanına alan Erkan E., traktörle tarlaya gitmek için yola çıktı. Erkan E. yönetimindeki 19 LL 235 plakalı traktör, engebeli yolda devrildi. Kazada, traktörün arka tekerleğinin altında kalan Volkan E. yaralandı.

Kazadan yara almadan kurtulan Erkan E.'nin ihbarı üzerine bölgeye AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. AKS 110 ekiplerinin çalışmasıyla, kurtarılan Volkan E. ambulansla, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalçasında kırık olduğu tespit edilen Volkan E., ilk müdahalesinin ardından İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Volkan E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.




DHA

tire , izmir , traktör
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM