O ülkede 2 Türk otelden kaçırıldı
O ülkede 2 Türk otelden kaçırıldı
İki büyük aşiret referandum kararını açıkladı
İki büyük aşiret referandum kararını açıkladı
Havalimanından dumanlar yükseliyor !
Havalimanından dumanlar yükseliyor !
İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşti
İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşti
Trump ile Kim arasındaki restleşme adım adım savaşa gidiyor
Trump ile Kim arasındaki restleşme adım adım savaşa gidiyor
Yazı özleyenlere güzel haber ! Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak
Yazı özleyenlere güzel haber ! Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak
''Kılıçdaroğlu kaçtı'' tartışmasına aynı uçakta bulunan Yazıcı da katıldı
''Kılıçdaroğlu kaçtı'' tartışmasına aynı uçakta bulunan Yazıcı da katıldı
Yeni krizin ayak sesleri... Rus turistler telefona sarıldı !
Yeni krizin ayak sesleri... Rus turistler telefona sarıldı !
  1. 11 Nisan 2017 19:13

Kule vincinin operatörü fenalaştı

Kocaeli'nde 60 metre yüksekliğindeki kule vincinde operatör fenalaşınca itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kule vincinin operatörü fenalaştı
A+ A-

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde bir fabrikanın inşaat sahasında bulunan 60 metre yüksekliğindeki kule vincin operatörü Mehmet Fatih Urullu, baygınlık geçirdi. Urullu, bulunduğu yerden gelen vincin sepetine alınarak indirildi.

Kocaeli'nde bir kule vincinde çalışan operatör, 60 metre yükselikte fenalaşınca itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 11.00 sıralarında, Gebze Organize Sanayi Bölgesi 3200 Cadde üzerinde yapımı devam eden bir fabrika sahasındaki kule vinci kullanan operatör Mehmet Fatih Urullu rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.

Urullu'nun 60 metre yüksekliğindeki vinçte baygınlık geçirdiğini fark eden inşaat işçileri 112 Acil'den yardım istedi.

Olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin 30 metrelik merdiveni yetersiz kalınca bir firmadan vinç istendi. Olay yerine gelen vinç ile kule vincin kabininin yanına yaklaşıldı. Baygınlık geçiren vinç operatörü, vincin sepetine alınarak indirildi. 112 Acil ekibi Mehmet Fatih Urullu'ya müdahalede bulunarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.










DHA

kocaeli , vinç , operatör , yükseklik