Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray için yeni karar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte konuştu. Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

(Deprem bölgesi) Buradan elimizi hiçbir zaman çekmeyeceğiz, her şeyi eskisinden daha iyi ihya ve inşa etmeden buradan ayrılmayacağız.

Adıyaman'da mart sonu itibarıyla 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisanda konteyner kentleri tamamıyla bitireceğiz.

Deprem bölgesinde hava yoluyla 700 bine yakın, demir yoluyla 100 bine yakın, deniz yoluyla da 30 bine yakın vatandaşımızı taşıdık.

GSM ŞİRKETLERİNE SORUŞTURMA

Deprem bölgesinde mobil baz istasyonu problemini çözdük ama eksiklikleri de gördük. GSM şirketlerine yönelik gerekli soruşturmaları başlattık, gereği yapılacak.

(Deprem bölgesindeki baz istasyonları) İlk 4 gün dışında deprem bölgesinde 350 mobil araçla haberleşme hizmeti sağlanmaya çalışıldı. Bu her geçen gün arttı.

'AFETTE ACİL DURUM YOLU OLACAK'

Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz.

İstanbul'da 100 kilometrenin üzerinde demir yolu yatırımımız var. Bunlar afette sığınak olacak, hatlarımız hizmete devam edecek.