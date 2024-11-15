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Kuzu eti yerine tek tırnaklı hayvan eti yedirmişler

Kuzu eti yerine tek tırnaklı hayvan eti yedirmişler
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalar listesine yeni firmalar eklendi. Listede

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan liste güncellendi. Buna göre, 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün' sayısı 138'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 751'e yükseldi. Dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Bazı ürünlerde de ilaç etken maddesi tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

Listeye yeni eklenen ürünlerde, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması, eritme peynirinde koyun sütü bulunmaması, balda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı hayvan eti bulundu.

Bazı ürünlerde de ilaç etken maddesi tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi. İşte güncellenen yeni liste:

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalar listesine yeni firmalar eklendi. Listede

Etiketler Yeni sahtekârlar ifşa tarım ve orman bakanlığı hile yapan firmalar
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