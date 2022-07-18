KYK fazileri silindi, e-Devlet çöktü!

Cuhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK borç faizlerinin silinmesini açıklamasının ardından e-Devlet'e erişimde sorun yaşandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrasında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarına ilişkin yaptığı açıklamada; faizlerin silindiğini aktarması üzerine e-Devlet'e erişimde problemi yaşandı.

Erdoğan, mezun öğrencilerin KYK borçlarına ilişkin olarak, "Alınan kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten iki yıl sonra başlıyor. Bu süre içinde mezun öğrenci henüz sigorta girişi olan bir işe başlamamışsa ödemeyi erteleyebiliyor. Kredi ödemelerinin belirli bir faiz üzerinden değil, üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyor. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir farkı veya faiz farkı olmaksızın, sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" diye konuştu.

Erdoğan'ın, kararı açıklamasının ardından e-Devlet'te bulunan 'Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama' sekmesi üzerinden işlem yapılamadı.

Sisteme giriş yaparak, KYK borçlarını görüntülemek isteyen mezun öğrenciler, "Sistemde yaşanan teknik bir aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısı ile karşılaştı.