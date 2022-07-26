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KYK için yeni formül masada

KYK için yeni formül masada

KYK borçlarının faizlerinin silindiğini açıklamasının ardından yasal düzenleme beklenirken, borcunu ödemiş olanlar için de yeni bir formül masada.

Kabine toplantısı bitimi Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, KYK kredi borçlarında yalnızca ana paranın tahsil edileceğini duyurdu. Açıklama sonrası borç sorgulaması yapanlar, düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için sistemde borcun tamamını gördü.

Sabah’ta yer alan habere göre, borcunu ödeyenler için geriye dönük işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Aktarılana göre, düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin iki yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

Ayrıca borcunu ödeyenlere ise hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu belirtildi.

 

Etiketler kyk kyk borcu kyk borç faizi
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