Leman dergisi soruşturmasında bir gözaltı daha

Leman dergisi soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen yazı işleri müdürü A.Ö., İstanbul Havalimanı'na gözaltına alındı.

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan müessese müdürü A.Y., grafiker C.O., karikatür sahibi D.P. ve yazı işleri müdürü Z.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Yapılan operasyonlar sonucunda yurt dışında olduğu belirlenen yazı işleri müdürü A.Ö., Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan gelen tarifeli uçağından indiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

DHA