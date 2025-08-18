Liseli genç kız evinde ölü bulundu, katil zanlısı akrabası çıktı

  1. Anasayfa
Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Yürütülen soruşturmada katil zanlısı ise genç kız çocuğunun babasıın erkek kuzeni olduğu ortaya çıktı...

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 279 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İş çıkışı eve gelen S.F., kızı Hatice F.'yı yerde kanlar içinde buldu. Babanın ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, lise öğrencisi genç kızın birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Hatice F.'nın cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları inceleme ve toplanan deliler kapsamında şüphelinin, baba S.F.'nın kuzeni F.F: olduğunu belirledi. Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü inceleyen polis, şüpheli F.F:’yi üzerinde suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüpheli F.F:’nin polisteki ifadesinde, eve hırsızlık için girdiğini ancak Hatice F. ile karşılaşınca paniğe kapılıp, genç kızı bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının polisteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

 

DHA

