LÖSEV’den Bakan Koca’ya rest!

LÖSEV ‘25 yıldır mücadele’ başlığıyla yayımladığı bildiride, Sağlık Bakanlığı’na tepki gösterdi. Vakfın hastane kapasitesini artırmasına ve üniversite açmasına engel olunduğu belirtilen bildiride, “Size rağmen durmayacağız, mücadeleye ve hayat kurtarmaya devam edeceğiz” denildi.

Fedakar doktorların azmiyle 1998 yılında Ankara’da kurulan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bugüne dek on binlerce lösemili çocuğun hayatını kurtardı. Vakıf, bu başarısının yanı sıra yüzde ücretsiz tedavi oranını yüzde 94’e çıkardı.

Çok sayıda ilke imza atan LÖSEV, halkın bağışlarıyla başkentte açılan LÖSANTE Hastanesi’ne 7 yıldır tam ruhsat vermeyen Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı. Bakanlığın, hastane kapasitesini artırmasını ve üniversite açmasını engellediğini belirten vakıf, “Size rağmen durmayacağız, mücadeleye ve hayat kurtarmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakanlığın engellemelerini maddeler halinde açıklayan LÖSEV şu soruların yanıtını aradı:

LÖSANTE hastanemizde 200 yatak boş duruyor. Daha fazla hastanın parasız tedavi edilmesinden rahatsız mısınız? Doğal Yaşam Köyümüzün arsasını çocuklarımıza neden vermiyorsunuz? LÖSEVKENT Üniversitesi’ni açmamıza neden engel oluyorsunuz?

Lösemi ve kanser hastalıkları çığ gibi artmakta, grip gibi yayılmaktadır. Ülkemizde her gün yaklașık 500 çocuğumuz ile vatandașımızın öldüğü bir hastalık göz ardı edilemez. Engelleriniz bizi yıldıramaz ancak lösemili çocuklarımızın hayatlarını engellediğinizi unutmayın. Fahrettin Koca Kendi özel hastanelerine verdiği kadar yatak ruhsatı ve uzman doktor kadrosunu LÖSANTE’ye, lösemili çocuklarımıza da istiyoruz.

LÖSEV bütün lösemili çocuklara her șey dahil tamamen parasız tedavi veriyor. Bugüne kadar sabırla bekledik. Taş değil tuğla koyun. Anlamsız yasakları kaldırın. Daha çok kanser hastasını kurtaralım.

75 YATAKLIK RUHSAT VERİLDİ

LÖSEV’in hastanesi 2014’te başlatılan “Bir tuğla da sen koy” kampanyası ile tuğla tuğla örüldü. İlk planda 100 yataklı olması planlanan hastane projesi, dönemin siyasilerinin de teşviki ile 400 yataklı bir komplekse dönüştürüldü. 2015’te tamamlanan hastaneye Sağlık Bakanlığı tarafından 75 yataklık ruhsat verildi ve diğer alanların kullanımına izin verilmedi. Yoğun bakım servisleri, ameliyathaneler, radyoterapi ve yetişkin kemik iliği nakil servisleri de ruhsatsız kaldı.

“ÖZEL HASTANELERİNE VERDİĞİN KADAR YATAK RUHSATI İSTİYORUZ”

Vakfın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yaptığı açık çağrı şu şekilde:

“Kendi özel hastanelerine verdiği kadar yatak ruhsatı ve uzman doktor kadrosunu LÖSANTE’ye, Lösemili Çocuklarımıza da istiyoruz.

Sağlık Bakanı kendi özel hastanesi için İstanbul ve Ankara’yı; tarihi tren garından belediye arazilerine, Atatürk Orman Çiftliği’nden Devlet Demir Yolları hastanelerine kadar DÖNÜM DÖNÜM almıștır. Yasaları değiștirtip hem Ankara hem de İstanbul’da özel üniversiteler, özel hastaneler açıp dev gibi yeni inșaatlara bașlamıștır. LÖSEV’e yatak yok. Peki kendi özel hastanelerine binlerce yatak ve uzman doktor kadrosunu nereden buluyor. LÖSEV ve LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIMIZ ondan fazlasını istemiyor. Sağlık Bakanı sadece kendi hastanelerini değil herkesi eșit düșünmelidir. LÖSEV bütün Lösemili çocuklara her șey dahil tamamen parasız tedavi veriyor. Hem de % 94 tedavi bașarısı ile. Bugüne kadar sabırla bekledik. Milletin TUĞLALARI ile yapılan LÖSANTE Hastaneleri ile LÖSEVKENT Üniversitesi’ne TAȘ DEĞİL TUĞLA KOYUN. ANLAMSIZ YASAKLARI KALDIRIN, TAM RUHSATIMIZI VERİN!

Biz de daha fazla Lösemili Çocuğumuzun ve Yetișkin Kanser hastamızın hayatını kurtaralım. Sağlık Bakanı kendi özel hastanesi için İstanbul ve Ankara’yı; tarihi tren garından belediye arazilerine, Atatürk Orman Çiftliği’nden Devlet Demir Yolları hastanelerine kadar DÖNÜM DÖNÜM almıștır. Yasaları değiștirtip hem Ankara hem de İstanbul’da özel üniversiteler, özel hastaneler açıp dev gibi yeni inșaatlara bașlamıștır. LÖSEV’e yatak yok. Peki kendi özel hastanelerine binlerce yatak ve uzman doktor kadrosunu nereden buluyor. LÖSEV ve LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIMIZ ondan fazlasını istemiyor. Sağlık Bakanı sadece kendi hastanelerini değil herkesi eșit düșünmelidir. LÖSEV bütün Lösemili çocuklara her șey dahil tamamen parasız tedavi veriyor. Hem de % 94 tedavi bașarısı ile. Bugüne kadar sabırla bekledik. Milletin TUĞLALARI ile yapılan LÖSANTE Hastaneleri ile LÖSEVKENT Üniversitesi’ne TAȘ DEĞİL TUĞLA KOYUN. ANLAMSIZ YASAKLARI KALDIRIN, TAM RUHSATIMIZI VERİN! Biz de daha fazla Lösemili Çocuğumuzun ve Yetișkin Kanser hastamızın hayatını kurtaralım.”