LPG ve motorinin ardından benzine de dev zam

Türkiye yeni güne yine "günaydın" yerine "zamaydın" diyerek başladı... Dün duyurduğumuz benzin zammı da pompa fiyatlarına yansıdı ve son zamla birlikte araç sahipleri yeni güne bir depoda yaklaşık 70 TL fark edecek yeni bir zamla başladı. İşte gelen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

HABER3COM

2023 yılında zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarındaki zam fırtınası yeni yılda da devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu. Önce otomatik ÖTV zammı geldi ardından da yeni zamlar... Yeni yılla birlikte akaryakıttaki ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesiyle birlikte birlikte benzine 2.31 lira, motorine 2.17 lira, LPG’ye ise 1 liralık zam yapılmıştı Bu zamların ardından, 5 Ocak Cuma günü itibariyle geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim gelmişti. Ancak bu 41 kuruşluk indirimi kırpan bir zam 6 Ocak tarihi itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı. 6 Ocak'taki son zammın ardından akaryakıt fiyatları yine, yeniden paş peşe zamlanmaya devam ediyor.

Önce otogaz (LPG) grubuna 18 Ocak 2024 Perşembe itibariyle geçerli olmak üzere 37 kuruş, ardından da motorine 20 Ocak Cumartesi itibariyle 1 TL 15 kuruş zam geldi.

Bugün ise beklenen oldu ve benzinin litre fiyatına da 1 TL 46 Kuruşluk zam geldi.



Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.





Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 24 Ocak 2024 Çarşamba günü itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,04 TL

Motorin fiyatı: 40,96 TL

LPG fiyatı: 20,41 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 38,34 TL

Motorin fiyatı: 40,24TL

LPG fiyatı: 20,37 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,26 TL

Motorin fiyatı: 41,18 TL

LPG fiyatı: 20,19 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,75 TL

Motorin fiyatı: 41,74 TL

LPG fiyatı: 20,37 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,79 TL

Motorin fiyatı: 41,82 TL

LPG fiyatı: 19,88 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,19 TL

Motorin fiyatı: 41,23 TL

LPG fiyatı: 19,94 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 37,98 TL

Motorin fiyatı: 41,35 TL

LPG fiyatı: 19,58 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,72 TL

Motorin fiyatı: 41,82 TL

LPG fiyatı: 19,37 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,30 TL

Motorin fiyatı: 41,28 TL

LPG fiyatı: 20,23 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,45 TL

Motorin fiyatı: 41,41 TL

LPG fiyatı: 20,58 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,41 TL

Motorin fiyatı: 41,43 TL

LPG fiyatı: 20,26 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,77 TL

Motorin fiyatı: 41,88 TL

LPG fiyatı: 20,52 TL