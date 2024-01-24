LPG ve motorinin ardından benzine de dev zam
Türkiye yeni güne yine "günaydın" yerine "zamaydın" diyerek başladı... Dün duyurduğumuz benzin zammı da pompa fiyatlarına yansıdı ve son zamla birlikte araç sahipleri yeni güne bir depoda yaklaşık 70 TL fark edecek yeni bir zamla başladı. İşte gelen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
HABER3COM
2023 yılında zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarındaki zam fırtınası yeni yılda da devam ediyor.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
24 Ocak 2024 Çarşamba günü itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 39,04 TL
Motorin fiyatı: 40,96 TL
LPG fiyatı: 20,41 TL
İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 38,34 TL
Motorin fiyatı: 40,24TL
LPG fiyatı: 20,37 TL
İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 39,26 TL
Motorin fiyatı: 41,18 TL
LPG fiyatı: 20,19 TL
Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 39,75 TL
Motorin fiyatı: 41,74 TL
LPG fiyatı: 20,37 TL
Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 39,79 TL
Motorin fiyatı: 41,82 TL
LPG fiyatı: 19,88 TL
Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 39,19 TL
Motorin fiyatı: 41,23 TL
LPG fiyatı: 19,94 TL
Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 37,98 TL
Motorin fiyatı: 41,35 TL
LPG fiyatı: 19,58 TL
Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 39,72 TL
Motorin fiyatı: 41,82 TL
LPG fiyatı: 19,37 TL
Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 39,30 TL
Motorin fiyatı: 41,28 TL
LPG fiyatı: 20,23 TL
Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 39,45 TL
Motorin fiyatı: 41,41 TL
LPG fiyatı: 20,58 TL
Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 39,41 TL
Motorin fiyatı: 41,43 TL
LPG fiyatı: 20,26 TL
Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 39,77 TL
Motorin fiyatı: 41,88 TL
LPG fiyatı: 20,52 TL
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