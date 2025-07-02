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Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek tahliye edecek

Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek tahliye edecek
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "lüks lojman davası"nı kaybetti. Gökçek, "Şimdi belediye, bu satış bedelini tarafıma iade edecek ve ben yaşadığım evden çıkacağım" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, AK Partili eski başkanı Melih Gökçek’in belediye lojmanı olan Dikmen’deki konutları kanuna aykırı bir şekilde eşi Nevin Gökçek ile avukatları F.A. ve S.Ç. adına satın aldığı gerekçesiyle açtığı davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, satın alma işleminin usulsüz olduğuna karar verdi. Karar uyarınca Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tescil edildi.

Gökçek, Yargıtay'ın, belediyeden satın aldığını açıkladığı lüks lojmanla ilgili olarak, "satış yazısında kendi imzası var" kararı verdiğini duyurdu.

Gökçek'in X sosyal medya platformunda sabitlediği açıklaması şöyle:

"KAMUOYUNA DUYURUMDUR…

7061 sayılı kanunla kamu ve belediye lojmanlarında oturanlara içerisinde oturdukları lojmanların satış hakkı getirildi. Ben de o tarihte bu maddeden yararlanarak içerisinde oturduğum lojmanın satışını belediyeden talep ettim. Ve şu anda içerisinde oturduğum evi eşim satın aldı…
Bugün, Mustafa Tuna döneminde satın aldığım bu evimle ilgili görülen davada Yargıtay süreci tamamlandı ve davayı kaybettim. Gerekçe olarak, 2017 yılında satışla ilgili belediye meclisine sevk edilen yazının altında benim de imzamın bulunması gösterildi.

Oysa satış kararı, o dönemki Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından alınmıştı. Ben ise ilgili gayrimenkulü, o günkü rayiç bedelin yaklaşık %10 üzerinde, tamamen yasal çerçevede satın almıştım.

Şimdi belediye, bu satış bedelini tarafıma iade edecek ve ben yaşadığım evden çıkacağım.

Karar, kuşkusuz benim aleyhime. Fakat buna rağmen, adalet sistemimize olan inancımı ve verilen karara duyduğum saygıyı koruyorum.
Bu ülkede hukuk varsa, kararları hoşumuza gitmese bile ona riayet etmek hepimizin sorumluluğudur.

Benim durduğum yer belli: Her zaman hukuk, her zaman adalet.
Aynı saygıyı, yargı kararlarını kendi lehine olmadığında  kabullenmekte zorlanan diğer siyasi partilerden de bekliyoruz.

Ayrıca “Melih Gökçek yargılanmıyor” şeklinde sürekli tekrar edilen söylemlerin ne kadar temelsiz ve toplumu yanıltıcı olduğu da bu süreçle birlikte bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Hukukun işleyişini siyasi malzeme yaparak gerçekleri çarpıtmak, ne adalete ne de millete hizmet eder."


 

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Etiketler Melih Gökçek lüks lojman ankara ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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