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  3. 29 Ocak 2020 18:09

Makam aracı haczedilen başkanın intikamı acı oldu

Kiralama şirketinin borcu nedeniyle makam aracı haczedilen CHP’li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, vergi dairesine giden kestirme yolu tuğla ile ördürerek kapattırdı.

Makam aracı haczedilen başkanın intikamı acı oldu
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Edinilen bilgiye göre, yol uygulamasında, kiralama şirketinin vergi borçları nedeniyle Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın makam aracının hacizli olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine araç trafikten men edildi.

Başkan Sarı da haciz işlemini gerçekleştiren Erdek Vergi Dairesi Müdürlüğüne giden ve vatandaşların kestirme olarak kullandığı yolu duvar ördürerek kapattı.

Bir açıklama yapan Hüseyin Sarı, kestirme yolun geçtiği arazinin dedesinden kendilerine kaldığını, tepki olarak böyle bir tasarrufa gittiğini söyledi.

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vergi dairesi , ceza , belediye başkanı
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