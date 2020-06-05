Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi

AFAD'dan elde edilen son dakika bilgisine göre saat 21.06'da Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.Malatya'da halk depremin ardından sokağa döküldü.

Deprem Şanlıurfa, Elazığ ve diğer çevre illerde de hissedildi.



MALATYA VALİSİ AYDIN BARUŞ'DAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

A Haber'e konuşan Vali Baruş, "Daha önceki depremde hasar gören bazı binalarda bu hasarın arttığına ilişkin bilgiler geliyor. Ancak o evlerin boş olduğu bilgisi bulunuyor. Vatandaşlarımızdan ağır hasarlı binalarda durmamalarını istiyoruz. Evlerinde hasar yoksa bir süre bekledikten sonra tekrar girebilirler, ancak evlerinde hasar olan vatandaşlarımız evlerine girmemeli" dedi.

AFAD’dan yapılan açıklama şu şekilde;

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.



Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Malatya depremi ile ilgili açıklama!