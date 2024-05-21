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Manisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu

Manisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu
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Manisa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen, terör örgütü IŞİD'e karşı eş zamanlı operasyonlar sonucunda 8 şüpheli tutuklandı.

Manisa merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya ile Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerinde eş zamanlı IŞİD terör örgütününe yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden M.Y. (35), A.C.G. (31) isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.A. (28), A.Ç. (28), H.Y. (27), Y.Ç. (26), S.Ç. (21), M.E.K. (32), İ.Ç. (21) ve Ş.B. (25) isimli 8 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirilirken soruşturma devam ediyor.

Etiketler IŞİD operasyon manisa
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