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  3. 24 Şubat 2020 07:15

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha

Bir aydır deprem fırtınası yaşayan Manisa, güne depremle uyandı. Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 05.43 merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşirken, başta Manisa il merkezi olmak üzere, çevre ilçeler ve İzmir'de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 05.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6.7 olarak kaydetti.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor. Akhisar'da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3,7 ile 1.6 arasında değişen 20 artçı sarsıntı yaşandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili bir açıklama yapan Manisa Valiliği, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:”24.02.2020 tarihinde saat 05.43’de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır”

DHA

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