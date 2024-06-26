Mardin’de 3 ayrı noktada angın

Mardin’in Midyat ilçesinde 3 ayrı noktada anız yangını çıktı. Çıkan anız yangınında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Mardin’in Midyat ilçesi Çavuşlu, Şenköy ve Acırlı Mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.