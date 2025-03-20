Markette korkutan patlama

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir markette patama sonrası yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Panayır Caddesi’ndeki bir market zincirinin şubesinde saat 16.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İş yerinde zarara yol açan patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DHA