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Markette mide bulandıran olay: Fare dışkısı, fare ölüsü, yılan...

Markette mide bulandıran olay: Fare dışkısı, fare ölüsü, yılan...

ABD’de markette oğluyla alışveriş yapan kadın fare dışkısı ve yılan gördüğünü söyledi.

Her zamanki market alışverişi yapan bir kadın, cips almak için yöneldiği rafta yılan görmesiyle dehşet içinde kaldı. Aynı rafta fare dışkıları olduğunu belirten kadının satın aldığı cips paketinin içinden de fare ölüsü çıktı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Alışveriş arabasına bir cips paketi koyduktan sonra bir tane daha almak için başka bir rafa yöneldiğini anlatan kadın gördükleri karşında dehşete düştü. Başka bir cips almak paketi çektiğinde ilk olarak yılanı fark ettiğini söyledi. Şaşkınlıktan hareket edemediğini söyleyen kadın, yılanın sürünerek başka bir tarafa ilerlediğini anlattı.

 EVE GİDİNCE İKİNCİ ŞOKU YAŞADI
Fox News'ün haberine göre, şoke olmuş müşteri eve gittiğinde ise ikinci şoku yaşadı. Satın aldığı paketi açtığında içinden fare ölüsü çıktı. İki çocuğu olduğunu söyleyen kadın çocuklarına bir şey olmadığı için kendini şanslı hissettiğini söylüyor.

 MARKET ARAŞTIRMA BAŞLATTI
Mağaza müdürü Brian Stanley, "Nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Nereden geldiğini bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Etiketler fare dışkı yılan raf
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