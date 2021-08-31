Marmara Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim için ''kısmi'' karar

Marmara Üniversitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla programlarındaki derslerin en fazla %40’ının uzaktan öğretim yoluyla yürütüleceğini, diğer derslerin yüz yüze yapılacağını duyurdu.

Marmara Üniversitesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime ilişkin bilgiler verdi. "EN FAZLA YÜZDE 40'I UZAKTAN ÖĞRETİM" Marmara Üniversitesi'nin yaptığı açıklamada "Sevgili Öğrencilerimiz, Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Programlarımızdaki derslerin en fazla yüzde 40’ı uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. Diğer dersler yüz yüze yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan akademik takvim, eğitim-öğretim sürecinin işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgi ve kararların; fakülte-yüksekokul-enstitü internet sayfaları, web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.