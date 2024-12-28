Marmaray'da bir intihar girişimi daha

İstanbul'da Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir kişi daha intihar girişiminde bulundu.

Marmaray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu, saat 15.30’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır” denildi.