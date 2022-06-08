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Maymun çiçeği virüsü yaklaşıyor: Komşuda virüs alarmı

Maymun çiçeği virüsü yaklaşıyor: Komşuda virüs alarmı

Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, ülkede ilk maymun çiçeği vakası görüldü.

Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre ülkede ilk maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğü rapor edildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ ON YILLARDIR AFRİKA'DA CAN ALIYOR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeğinin endemik olduğu ülkelerde daha ölümcül etki gösterdiğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Bu yıl içinde Afrika'da 1400'den fazla vakanın bulunduğu ve virüs nedeniyle 66 kişinin öldüğünü unutmamalıyız. Virüs on yıllardır Afrika'da yayılmaya ve can almaya deam ediyor. Ne yazık ki uluslararası camia, yüksek gelirli ülkelerde görülmeye başladıktan sonra yeni yeni bu virüse dikkat ediyor. Virüs tehdidiyle karşı karşıya olan bütün toplumlar aynı ilgiyi ve korunmak için tıbbi araçlara aynı oranda erişimi hak ediyor."

VAKA SAYISI 1000'İN ÜZERİNDE
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda giderek yayılan maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar en az 1000 kişiye bulaştığını açıkladı. (Reuters-AA)

Etiketler maymun çiçeği virüs
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