MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen genelgeye göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026'da başlayacak ve 25 Haziran 2027'de sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği yeni dönemin planlamasını kamuoyuyla paylaştı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il müdürlüğüne gönderilen "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi yayımlandı. Takvime göre, okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak ilk zille başlayacak ve eğitim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğretmenlerin yeni eğitim yılına hazırlık amacıyla gerçekleştireceği mesleki çalışmalar (seminer dönemi) ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Minikler İçin Uyum Eğitimi 7 Eylül'de Başlıyor

MEB, okul sıralarıyla ilk kez tanışacak olan okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için özel bir oryantasyon takvimi belirledi. Öğrencilerin okula uyum süreçlerini hızlandırmak ve desteklemek amacıyla uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ayrıca ortaokul 5'inci sınıflar, liselerin hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de özel bir planlama yapıldı. Bu kademedeki öğrencilerin okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla dönem başında yoğun rehberlik çalışmaları uygulanacak.

Öğrencilerin Beklediği Tatil Tarihleri Kesinleşti

Eğitim maratonu içerisinde öğrencilerin dinlenme fırsatı bulacağı ara tatil ve sömestr tarihleri de genelgeyle netleştirildi. MEB'in belirlediği 2026-2027 tatil planlaması şu şekilde olacak:

Birinci Dönem Ara Tatili: 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.



Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp, 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.



İkinci Dönemin Başlaması: 8 Şubat 2027 Pazartesi.



İkinci Dönem Ara Tatili: 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü bitecek.

Haber3.com Haber Merkezi