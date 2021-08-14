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MEB'den 81 ile yüz yüze eğitim talimatı

MEB'den 81 ile yüz yüze eğitim talimatı

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilin il milli eğitim müdürlüklerine bir talimat göndererek yüz yüze eğitim nedeniyle okulların hazırlanmasını istedi.

2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.

81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.

Etiketler yüz yüze eğitim talimat meb milli eğitim bakanlığı
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