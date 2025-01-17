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MEB'den sınıf tekrarı ve teneffüs kararı

MEB'den sınıf tekrarı ve teneffüs kararı
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, ilkokullarda müdürlükçe istenen yeterlilik düzeye ulaşmamış öğrenciler velilerin dilekçesiyle sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Ayrıca, 40 dakika olan teneffüs süresi 30 dakikaya düşürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

TENEFFÜS SÜRELERİ

Tekli eğitimde, okullarda yemek ve dinlenme için ayrılan en az süre 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü. Öğle arası süresinin belirlenmesine okul yönetimine ve velilere kolaylık sağlandı. 

NAKİL İŞLEMLERİ

Yeni yönetmelikte, ''Meslek ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli; 5 inci ve 6 ncı sınıflarda eğitim ve öğretim yılı süresince, 7 nci sınıfta ise eylül ayının son iş gününe kadar zorunlu meslek derslerinden muaf tutularak yapılır. Farklı program uygulayan diğer ortaokullarda nakiller Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz doğrultusunda yapılır.'' denildi. 

SINIF TEKRARI

Yeni yönetmeliğe göre, ilkokullarda okul müdürlüğünce istenen yeterlilik düzeye ulaşmamış öğrenciler velilerin dilekçesiyle sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Sınıf tekrarı ilkokul öğrenimi süresince bir kez yapılabilecek. 

Etiketler meb milli eğitim bakanlığı sınıf tekrarı ilkokul
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