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MEB'ten okullara yılbaşı için ''örf ve adetlere uygun'' kutlama uyarısı

MEB'ten okullara yılbaşı için ''örf ve adetlere uygun'' kutlama uyarısı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara gönderilen bir yazıyla “Türkiye’nin örf, âdet ve geleneklerine uygun milli değerlerle uyumlu” kutlama yapılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla 27 Kasım’da il milli eğitim müdürlüklerine, özel okullarda düzenlenecek sosyal etkinliklere yönelik yazı gönderildi. Yazıda, özel okullarda veya kurumlarda düzenlenecek etkinliklerin “Türkiye’nin örf, âdet ve geleneklerine uygun olarak düzenlenmesi, yapılacak faaliyet ve konuşmaların öğrencilere milli kültürü tanıtması, etkinlik programlarının milli, manevi değerleri benimsetecek ve yüceltecek şekilde hazırlanması, milli kültür ve değerlerle uyumlu olmayan etkinliklere yer verilmemesi” istendi.

İlçe milli eğitim müdürlüklerinden, okulların bilgilendirilmesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi istendi. Yazıda, söz konusu talimatın verilme gerekçesi yer almadı.

Ancak başta öğretmenler olmak üzere MEB kaynakları, yazının zamanlamasına işaret ediyor. Başta üniversitelerdeki yılbaşı ağaçlarına yönelik saldırılar olmak üzere yılbaşı ve Noel tartışmalarının yaşandığı süreçte gönderilen yazının, “yılbaşı ayarlı” olduğu değerlendiriliyor. Kaynaklar, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte özel okullarda düzenlenmesi planlanan etkinliklerin hedef alındığına dikkat çekiyor.

Cumhuriyet

Etiketler meb milli eğitim bakanlığı örf ve adet yılbaşı kutlamaları yılbaşı
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