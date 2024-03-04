Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven aniden ters çalıştı

Mecidiyeköy’deki metrobüs durağında yürüyen merdivende yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul Şişli’deki Mecidiyeköy metrobüs istasyonunda yürüyen merdiven aniden ters yönde çalışmaya başladı.

Olay, saat 17.00 yaşandı. Edinilen bilgiye göre; metrobüs durağına çıkan yürüyen merdivenler, yoğun kalabalığın olduğu sırada birden durdu.

Daha sonra ters yönde çalışmaya başlayan merdiveni kullanan vatandaşlar savruldu. Yaşanan kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralan 3 kişi hastaneye götürülürken, metrobüs durağının yukarıya çıkan merdiveni kullanıma kapatıldı.

Durakta yoğunluk oluştu.