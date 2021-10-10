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Mehmet Ali Erbil'e bir taciz suçlaması daha

Mehmet Ali Erbil'e bir taciz suçlaması daha

Hakan Sabancı'yla ilişkisiyle tanınan Aygün Aydın şimdi de Ece Ronay iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'i hedef aldı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu.

Ronay, ünlü şovmenin kendisine gönderdiğini öne sürdüğü ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmişti.

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Bu iddialar gündemdeyken Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın'dan Erbil ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Aygün Aydın paylaşımında "Lise yıllarında arkadaşlarımla kahve içerken arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu. Şok olmuştuk kız 3 gün kendini toparlayamamıştı. Şimdi evli mutlu çok şükür" iddiasında bulundu.

 

Etiketler Mehmet Ali Erbil aygün aydın
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