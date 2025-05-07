Mehmetçik, PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor

Meğer 1 değil, tam 4 kadın çalışana şiddet uygulamış! Diskalifiye edildi!

Otoyolda ters yönde kafa kafaya cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AK Parti eğitim sistemini yine, yeniden bir kez daha değiştiriyor!

Dolandırıcıların yeni tuzağı bu SMS oldu: Her an size de gelebilir!

Genel af ve bebek katili Öcalan'a özel af mı geliyor ?

İki kez kanseri yenmişti... Ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi

Araç sahiplerine güzel haber: Beklenen indirim geldi; koşun depoları doldurun!

Gökyüzünde 3 akrobasi uçağı çarpıştı... Kaza anı kamerada...

Yandaş medyanın manşetinde Erdoğan hakkında olay iddia

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'dan sürpriz karar

Ümit Karan ''basit cinsel saldırıdan'' cezaevine girdi

Bağırsak bakterilerini değiştirip tam 6 farklı kanser türüne yol açıyor!

En düşük emekli maaşları, memur maaşı ve asgari ücrete ara zam için kötü haber!

İstanbul'da yangın... Ünlü yazar hayatını kaybetti!

Hava durumu değişti: Yaz geliyor derken yağmular geri geliyor!

Biri kız biri erkek 2 kardeş boğazları kesilmiş olarak bulundu!

Ünlü isimlerden sosyal medyadan bikinili ''summer calling'' akımı

Meğer PKK kongreyi toplamış, fesih kararını alıp Türkiye'ye bildirmiş...

İBB soruşturmasında bir tutuklama daha: Ünlü iş insanı tutuklandı!

İzmir'de polis ''şüphelendiği'' dronu vurup düşürdü, bakın içinden neler çıktı!