  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mehmetçik, PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor

Mehmetçik, PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor

Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, ''Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor'' notu ile Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir mağaradan görüntüler paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyinde yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında tespit edilen mağaradan görüntüler paylaşıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyi; Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirilerek imha edildi" ifadelerine yer verildi. 

DHA

text-ad
Etiketler milli savunma bakanlığı PKK terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meğer 1 değil, tam 4 kadın çalışana şiddet uygulamış! Diskalifiye edildi! Meğer 1 değil, tam 4 kadın çalışana şiddet uygulamış! Diskalifiye edildi! Otoyolda ters yönde kafa kafaya cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Otoyolda ters yönde kafa kafaya cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var AK Parti eğitim sistemini yine, yeniden bir kez daha değiştiriyor! AK Parti eğitim sistemini yine, yeniden bir kez daha değiştiriyor! Dolandırıcıların yeni tuzağı bu SMS oldu: Her an size de gelebilir! Dolandırıcıların yeni tuzağı bu SMS oldu: Her an size de gelebilir! Genel af ve bebek katili Öcalan'a özel af mı geliyor ? Genel af ve bebek katili Öcalan'a özel af mı geliyor ? İki kez kanseri yenmişti... Ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi İki kez kanseri yenmişti... Ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi Araç sahiplerine güzel haber: Beklenen indirim geldi; koşun depoları doldurun! Araç sahiplerine güzel haber: Beklenen indirim geldi; koşun depoları doldurun! Gökyüzünde 3 akrobasi uçağı çarpıştı... Kaza anı kamerada... Gökyüzünde 3 akrobasi uçağı çarpıştı... Kaza anı kamerada... Yandaş medyanın manşetinde Erdoğan hakkında olay iddia Yandaş medyanın manşetinde Erdoğan hakkında olay iddia Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'dan sürpriz karar Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'dan sürpriz karar
Ümit Karan ''basit cinsel saldırıdan'' cezaevine girdi Ümit Karan ''basit cinsel saldırıdan'' cezaevine girdi Bağırsak bakterilerini değiştirip tam 6 farklı kanser türüne yol açıyor! Bağırsak bakterilerini değiştirip tam 6 farklı kanser türüne yol açıyor! En düşük emekli maaşları, memur maaşı ve asgari ücrete ara zam için kötü haber! En düşük emekli maaşları, memur maaşı ve asgari ücrete ara zam için kötü haber! İstanbul'da yangın... Ünlü yazar hayatını kaybetti! İstanbul'da yangın... Ünlü yazar hayatını kaybetti! Hava durumu değişti: Yaz geliyor derken yağmular geri geliyor! Hava durumu değişti: Yaz geliyor derken yağmular geri geliyor! Biri kız biri erkek 2 kardeş boğazları kesilmiş olarak bulundu! Biri kız biri erkek 2 kardeş boğazları kesilmiş olarak bulundu! Ünlü isimlerden sosyal medyadan bikinili ''summer calling'' akımı Ünlü isimlerden sosyal medyadan bikinili ''summer calling'' akımı Meğer PKK kongreyi toplamış, fesih kararını alıp Türkiye'ye bildirmiş... Meğer PKK kongreyi toplamış, fesih kararını alıp Türkiye'ye bildirmiş... İBB soruşturmasında bir tutuklama daha: Ünlü iş insanı tutuklandı! İBB soruşturmasında bir tutuklama daha: Ünlü iş insanı tutuklandı! İzmir'de polis ''şüphelendiği'' dronu vurup düşürdü, bakın içinden neler çıktı! İzmir'de polis ''şüphelendiği'' dronu vurup düşürdü, bakın içinden neler çıktı!