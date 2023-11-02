Mehmetçikten teröristlere ağır darbe! 1800'ü aştı

Milli Savunma Bakanlığı, son 1 haftada 87 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylelikle yıl içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1802'ye yükseldi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, "Bu kapsamda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı, bu yıl içinde 1802'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 145'e ulaşmıştır. Yine Irak'ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 630 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1373 silah ve 766 bin 339 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 460 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha edilmiş, 771 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir" diye konuştu.

'1'İ GRİ LİSTEDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Pençe-Kilit bölgesinde faaliyetlerin devam ettiğini bildiren Aktürk, "Operasyonlar ve arama tarama faaliyetlerinde; çok sayıda odası bulunan, derinliği 1 kilometre olan, tünel geçiş yerleri betonla güçlendirilmiş ve 3 ayrı girişi olan 1 mağara tespit edilmiştir. Burada etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri listede olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan Suriye'de harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen 425 taciz ve saldırı girişimine gerekli karşılık verilerek 23'ü son bir haftada olmak üzere 1321 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'182 BİN 129 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Sınır güvenliği ve yasa dışı geçişleri engelleme çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Aktürk, "Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 561 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5'i FETÖ terör örgütü mensubudur. 2 bin 452 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 974'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 394'ü FETÖ mensubu olmak üzere toplam 560 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 182 bin 129 olmuştur" dedi.

'BAKANLIK FAALİYETLERİ MOBİL CİHAZLARDAN ANLIK DUYURULACAK'

Aktürk, MSB mobil uygulamasın önümüzdeki hafta içinde hayata geçirilmesinin planlandığını belirterek, şöyle dedi:

"Uygulama ile artık bakanlığımızın faaliyetleri anlık olarak mobil cihazlar üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Resmi internet sayfamızda yer alan içeriklerin yanı sıra kullanıcıların anlık bildirimler ve duyurulara hızlı erişim sağlayabileceği mobil uygulamada; hazırlanan story ve podcastlerle bakanlığımızın faaliyetleri anlatılacak, önemli günleri konu alan özel paylaşımlar yapılacak. Şimdilik Anıtkabir ve Harbiye Askeri Müzesi'nde, önümüzdeki süreçte de bütün askeri müzelerimizde 360 derece sanal tur yapılabilecektir. Ayrıca personel ve öğrenci alım/temin faaliyetleri ile asker alma işlemleri dahil önemli sınav ve başvuruların duyuruları takip edilebilecek. 1853- 1928 yılları arasında şehit olan askerlerimizin bilgisinin yer aldığı 'Şehit Bilgi Kapısı'na erişilebilecektir."

'F16 TALEBİ HERHANGİ BİR ŞARTA BAĞLANMAMALI'

Bakanlık kaynakları, ABD'den F16 tedarikinde heyetlerin teknik toplantılarını tamamlandığını ve ABD'deki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiğini aktardı. Kaynaklar, bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasının istendiğini belirterek, bu konunun herhangi bir şarta bağlanmaması gerektiğini de bildirdi.

DHA