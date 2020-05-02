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  3. 02 Mayıs 2020 23:08

Melih Gökçek'in yeni hedefi Hisarcıklıoğlu oldu

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu sefer de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu hedef aldı.

Melih Gökçek'in yeni hedefi Hisarcıklıoğlu oldu
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Melih Gökçek, bu kez de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu nun danışmanlarından ve CHP Parti Meclis Üyesi olan Ekrem Kerem Oktay'ın paylaşımları üzerinden Hisarcıklıoğlu'nu hedef gösterdi.

Ekrem Kerem Oktay'ın tweetlerinin ekran görüntüsünü paylaşan Gökçek, "Hisarcıklı içinden geçenleri Ekrem'e mi söylettiriyor" dedi.

Gökçek, ayrıca, "Rifat Hısarcıklı bu adam senin başdanışmanın... Sen bu adamın bu twitleri atmasına göz yumuyorsun, sorumlu kim" diye belirtti.

İşte Gökçek'in Hisarcıklıoğlu'nu hedef alan o paylaşımları:

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