  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Memet Ali Alabora Galler'de ortaya çıktı

Memet Ali Alabora Galler'de ortaya çıktı

Memet Ali Alabora Galler'de ortaya çıktı

Gezi olayları sonrası hedef gösterilen ve Galler'e yerleşen Memet Ali Alabora’nın, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, bir süredir Avrupa’da yaptığı temaslarına İngiltere’de devam ettirdi. Bir çok kurumun yanı sıra dün akşam saatlerinde Türk ve Türk Toplumu Dayanışma Merkezi'ni (DAY-MER) ziyaret eden Baş, Türkiye’deki gelişmeler hakkında bilgi verdi ve birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

 Baş’ın ziyaretleri sırasında Gezi olayları sonrası hedef gösterilen ve Galler'e yerleşen Memet Ali Alabora ile Londra’da birlikte çektirdiği fotoğrafı Alabora, ‘’Londra hatırası’’ diye paylaştı.

SÖYLEYİŞİ VE İMZA GÜNÜ

Öte yandan Baş’ın 24 Ekim pazar günü saat 17.00’da Londra’da Green Towers Comunity Centre’de Mehmet Ali Alabora’nın sorularıyla söyleyişi ve imza günü düzenleyeceği duyuruldu.

İSTANBUL'A DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Daha önce de DW Türkçe'den Nevşin Mengü'nün ‘İstanbul’a dönmeyi düşünüyor musun?’ sorusuna yanıt veren Alabora, “Tabii ki İstanbul’da tekrar üretmek, lüfer yemek, muhabbet etmek, dostlarımı görmek, ailemi görmek tabii ki isterim. Muhtemelen ikili bir hayat yaşıyor olurum. Çünkü artık burada da bir işim var, arkadaşlarım var, çevrem var, projelerim var" yanıtını vermişti.

Etiketler erkan baş memet ali alabora
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çekimler sırasında yönetmenin öldüğü Rust filmiyle ilgili korkunç bir iddia daha
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? İşte merak edilenler
Sosyal medyada ''Başbakan Akşener'' kampanyası
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın vefatında kahreden detay
THK'da istifa krizi! Kayyum Başkan 54 gündür istifa edemedi
Koronavirüste gizli tehlike! Aşı olsanız bile fark etmiyor
Polisin belinden aldığı silahla kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Canlı yayında ''Zina yeniden suç olmalı'' dedi, ortalık karıştı
Ünlü oyuncu film setinde katil olmuştu! Gerçek ortaya çıktı
Arka Sokaklar'da deprem! Bir oyuncu daha diziye veda etti