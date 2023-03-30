Memleket Partisi'nde ''Kılıçdaroğlu'' depremi: Parti kurucusu istifa etti

Memleket Partisi kurucusu ve Parti Meclisi üyesi Eşber Atila, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek olunması çağrısı yaparak partisinden istifa etti.

Memleket Partisi’nin kurucuları arasında yer alan, partide genel sekreter yardımcılığı ve delegelik görevlerini üstlenen Eşber Atila partisinden istifa etti.

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"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMEK HERKESİN ÖDEVİ HALİNE GELMİŞTİR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atila, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için istifa ettiğini duyurdu.

Atila, "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek; tek adam dönemini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Atila'nın açıklaması şöyle:

"Zaman; bizlerin haklı oluşundan, halkın bundan sonraki yaşamının nasıl olacağına geçmiştir. Gelinen noktada süreç içindeki tüm eleştiri haklarımı saklı tutarak, geçmişte maruz kaldığım tüm haksızlıkları içime gömerek karar vermenin önemi büyüktür” ifadelerini kullanan Atila’nın açıklamaları şu şekilde sıralandı:

HERKESİN ÖDEVİ: Aile içinde ve gençlik kollarında aldığım öğreti: 'Bireysel başarı isteği, toplumsal bir kazancın önünde olmamalıdır' şeklindedir. Sayın Muharrem İnce ve Memleket Partili arkadaşlarımın iyi niyetleri şüphesizdir. Ancak tüm veriler; AKP'yi göndermek, iktidarı değiştirmek maksadıyla da olsa yapılan çalışmanın hatalı sonuçlar doğuracağını göstermektedir. Bu durumda eksilten, ayrışan tarafın değil; birleşen, bütünleşen tarafın yararlı olduğuna inanmaktayım. Bugün artık birçok farklı siyasi görüşün kabul ettiği, hatta birbirlerine zit diyebileceğimiz partilerin dahi uzlaştığı, bizlerin Genel Başkanlığını yapmış Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek; tek adam dönemini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir.

İSTİFA EDİYORUM: Bu yüzden kurucusu ve Parti Meclisi Üyesi olduğum Memleket Partisi'nden istifa ediyorum. Umuyorum ki tüm Atatürkçülerle, memleket sevdalılarıyla, özgürlük ve insan hakları savunucularıyla, laik demokratik Cumhuriyetten yana olanlarla, tam bağımsız Türkiye diye haykıranlarla 14 Mayıs sabahı önce sandıkta, sonra iktidarı devralırken yine birlikte oluruz."