Merkez Bankası önünde ''7 milyar dolar nerede'' eylemi!

HKP Ankara İl Örgütü, Dolar/TL’de 20 Aralık Pazartesi gecesi yaşanan sert düşüşte Merkez Bankası’nın rezerv satışının araştırılması için Ulus’ta bulunan Merkez Bankası İdare Merkezi’ne başvuruda bulundu ve bankanın önünde eylem yaptı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sistemini açıklaması önce Merkez Bankası’nın rezervinin 20 Aralık günü 3.6 milyar dolar, 21 Aralık günü 3.4 milyar dolar toplamda 7 milyar dolar azaldığının araştırılması için harekete geçti.

HKP avukatları Sait Kıran ve Ayça Okur, Ankara Merkez Bankası İdare Merkezi’ne giderek iddiaların araştırılması için başvuruda bulundu.

HKP avukatları, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun 4’ncü, 5’nci, 11’nci ve 29’ncu maddelerine dayanarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi’ne verdiği dilekçede şu sorular yöneltti:

"1-20 Aralık akşamı ve devamında satılan 7 Milyar Dolar, Nerede ve Kimler tarafından satılmıştır? Ayrıca satılan dolarlar nereden gelmiştir?

2-20 Aralık Akşamı Dolar Kuru 18.40 TL iken kimler dolar bozdurma işlemi yapmıştır? Bu bozdurma işlemini yapanlara öncesinde kim veya kimler haber vermiştir?"

“BU VURGUNLARDA DÖNEN PARALAR 84 MİLYON İNSANIMIZIN ALINTERİDİR”

HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran, Ankara Merkez Bankası İdare Merkezi önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu ülkenin en Vatansever, en Halksever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak tüyü bitmemiş yetimin hakkını, bıkmadan, usanmadan, korkmadan sormaya ve aramaya devam ediyoruz. Bu bizim Halkımıza karşı görevimiz ve sorumluluğumuzdur. 20 Aralık 2021 gecesi gerçekleşen 7 Milyar Dolarlık vurgunun hesabını soruyoruz. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na göre; Merkez Bankasına sorularımızı sorduk ve sonucunun kamuoyuna açıklanmasını talep ettik. Bu vurgunlarda dönen paralar 84 milyon insanımızın alınteridir, geleceğidir, ekmeğidir. 84 milyon insanımızın alınterinin bir avuç Parababasının kasasına akıtılmasıdır. İşte Partimizin bilimli-bilinçli-inançlı-kararlı mücadelesi; bir avuç Parababasından yana dönen bu çarkın kırılması mücadelesidir. İnanıyoruz ki bu onurlu mücadelemiz başarıya ulaşacak. Bu çark Halktan yana dönecek”

Öte yandan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları ve yöneticileri Bursa, Eskişehir ve Gaziantep Merkez Bankası Şubelerine de başvuru yaptı.