Meteoroloji uzmanından ''yaza veda edin'' uyarısı geldi

Güncelleme:

Türkiye yaz mevsimine adım adım veda etmeye hazırlanırken pek çok ilimiz kavurucu sıcakların etkisi altında olsa da Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların önümüzdeki hafta 1-2 derece düşeceğini ve İstanbul’da 28 dereceye kadar gerileyeceğini açıkladı.

Türkiye, 2025 yaz mevsimini tarihin en sıcak ve kurak dönemlerinden biri olarak yaşadı. Özellikle Temmuz ayı rekor sıcaklıklarla geride kalırken, Ağustos’un son günleriyle birlikte kavurucu sıcaklıklarda kısmi bir düşüş başladı. Yine de nemli hava ve yüksek sıcaklıklar yurttaşlara adeta “Yeter artık” dedirtti.

Sıcakların devam edip etmeyeceği merak edilirken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"SICAKLIK ORTALAMANIN ALTINA DÜŞÜYOR"

Prof. Dr. Şen, 25 Ağustos itibarıyla sıcaklıkların 1-2 derece düştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de sıcaklık ortalamaya doğru gerilemeye başladı. Bugünden itibaren sıcaklıklar 1-2 derece ortalamanın altında seyredecek. Bu durum önümüzdeki hafta boyunca devam edecek. Yağışsız periyot hâlâ sürüyor. Pazar günü Kuzey bölgeler, Batı Karadeniz ve Marmara’da nem artacak. Çok hafif yağış görülebilir. Pazar akşamı veya Pazartesi sabahı kısa süreli yağış ihtimali var.

Pazartesiden itibaren sıcaklıkların tekrar normalin altına düşmesiyle serinleme yaşanacak. Ancak hafta sonuna doğru yeniden ortalamanın üzerine çıkacak. İstanbul’da sıcaklık önümüzdeki hafta 28 dereceye kadar düşecek.”

 

