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  3. 22 Ocak 2019 15:14

Meteoroloji yarın için uyardı ! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

Meteoroloji yaptığı son değerlendirmelerde Türkiye'nin batı kesimleri için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji yarın için uyardı ! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
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Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelerin ardından Türkiye'nin batı kesimleri için yarın sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.     

Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.     

Yağışların Edirne, Çanakkale, İzmir ve Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.     

Rüzgarın, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de güneyden kuvvetli olarak saatte 50-70 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.     

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve donla yer yer pus ve sis olasılığı bulunuyor.     

Ege Denizi'nde akşam saatlerinden sonra fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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