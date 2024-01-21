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Meteorolojiden o iller için kar uyarısı!

Meteorolojiden o iller için kar uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bu akşam itibarıyla Doğu Karadeniz'deki 5 kent için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

 KAR, BUZLANMA VE DON

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler Meteoroloji kar uyarı iller
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