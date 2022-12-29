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Metro şantiyesinde kaza: 3 metre yüksekten düştü

Metro şantiyesinde kaza: 3 metre yüksekten düştü
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İstanbul Ataşehir'de yapılan Dudullu-Bostancı metro hattının İçerenköy şantiyesinde bir kaza yaşandı.

Ataşehir'de yapımı devam eden Dudullu -Bostancı metro hattının İçerenköy şantiyesinde 3 metre yüksekten düşen bir işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları drone ile havan görüntülendi.

Olay, saat 10.45 sıralarında İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde yapımı devam eden Dudullu- Bostancı metro hattının İçerenköy şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede çalışan Ömer Faruk G., bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 3 metre yükseklikten boşluğa düştü. Olayı gören işçilerin haber vermesiyle şantiyeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda düştüğü yerden kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi ambulansla Maltepe Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Ömer Faruk G.'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri iş kazasıyla ilgili çalışma başlattı. Yaralı işçinin kurtarılması drone ile havadan görüntülendi.

Etiketler kaza şantiye
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