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  3. 25 Eylül 2020 10:40

Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuğa devam!

İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüsü kullanan yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Metrobüste sosyal mesafesiz yolculuğa devam!
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Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine sefer yapan metrobüsü kullanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Yolcuların iç içe yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasının ardından alınan önlemler kapsamında metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınması kararı alımıştı.

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