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  3. 07 Ağustos 2020 22:17

MetroPOLL sordu! Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?

MetroPOLL Araştırma Şirketi, halka 'Türkiye'nin Nabzı - Temmuz 2020' başlığıyla koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasını doğru buluyor musunuz? sorusunu yöneltti.

MetroPOLL sordu! Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
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MetroPOLL Araştırma Şirketi, temmuz ayına ilişkin anketinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde başlayacak eğitim-öğretim yılına da değindi. Söz konusu ankette katılımcıların yüzde 64'ü "Okulların açılmasını güvenli bulmuyorum" dedi.
MetroPOLL Araştırma Şirketi, 'Türkiye'nin Nabzı - Temmuz 2020' başlığıyla yürüttüğü ankette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde başlayacak eğitim-öğretim yılına da değindi.

Ankette katılımcılara "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 31 Ağustos'tan itibaren okulların açılmasını planlıyor. Siz bu tarihlerde koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 26.5'i bu soruya "Evet" yanıtını verirken, yüzde 64'ü "Hayır" dedi. Fikri olmayan/cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 9.5 oldu.

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anket , okullar , MetroPOLL
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