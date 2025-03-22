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MHP, CHP lideri Özel'i işaret etti: ''Çanlar senin için çalıyor!''

MHP, CHP lideri Özel'i işaret etti: ''Çanlar senin için çalıyor!''
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Saraçhane'deki binası önünde 3 gecedir toplanan kalabalığa seslenen CHP lideri Özgür Özel'i hedef alarak "Çanlar senin için çalıyor. Siyasi sonun yaklaşıyor" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter yaptığı bir paylaşımla Özgür Özel'i hedef aldı.

Yönter paylaşımında şunları ifade etti:

"Özgür, çanlar senin için çalıyor…Siyasi sonun yaklaşıyor…Nifak filmin sonlanıyor…Çember daralıyor…Acıyorum haline, hesap vereceksin Türk hakimine…"

 

 

Etiketler izzet ulvi yönter MHP CHP özgür özel istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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