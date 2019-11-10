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  3. 10 Kasım 2019 10:43

MHP'nin siyanür teklifi 4 aydır Meclis'te bekliyor...

Türkiye son bir haftada siyanürle intihar haberleriyle sarsıldı. Önce İstanbul Fatih’te, ardından Antalya’da 4 kişilik aileler siyanürle intihar etti. MHP 4 ay önce siyanür gibi öldürücü kimyasal maddelerin satışına sıkı denetim getiren bir kanun teklifi hazırladı, ancak teklif TBMM’de gündeme bile alınmadı.

MHP'nin siyanür teklifi 4 aydır Meclis'te bekliyor...
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MHP Genel Başkan yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu 26 Haziran günü TBMM'ye sunduğu yasa teklifiyle siyanür başta olmak üzere çevre ve insan sağlığına zarar veren her türlü kimyasal maddenin satışının internetten satışının yasaklanmasını istemişti.Vahapoğlu teklifinin gerekçesinde de, “Kimyasal maddeler sağlığımızı tehdit etmektedir. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden maddeler piyasada ve internet ortamından rahatça satın alınabiliyor” demişti. Teklifin yasalaşması halinde zehirli kimyasalların elektronik ortamda satışları engellenecek. Satış şartlarına da denetim getirilecek. Paketlerine de uyarıcı bilgi ve işaretler konulacak.

Bir haftada 8 can aldı... İşte Türkiye'de siyanür gerçekleriBir haftada 8 can aldı... İşte Türkiye'de siyanür gerçekleri

 

Sözcü

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