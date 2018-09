Milli Aile Hekimliği modeli geliyor

Nüfusu ile Almanya hariç, tüm Avrupa kentlerinden daha büyük bir nüfusa sahip olan, hatta bazı Avrupa Ülkelerinden 20 kat daha fazla nüfusa sahip Türkiye’de ilk adım sağlık hizmeti olan Aile Hekimliği büyük önem arz ediyor.

Bu gerekçelerle tüm Aile Hekimleri, Aile Hekimleri Federasyonu AHEF’in organizasyonuyla Ankara’da bir araya geldi, Milli Aile Hekimliği Modeli’ni açıkladı, sağlıkta şiddete ve hak kayıplarına son dedi.

Sağlıkta Şiddete ve Hak Kayıplarına Son

Aile Hekimleri adına konuşan Aile Hekimleri Federasyonu Başkanı Dr. Şenol Atakan, “Sağlıkta meslektaşlarımıza özellikle de Aile Hekimlerimize şiddet her geçen gün artıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri Sağlıkta Şiddet Yasası’nın halen Meclisimizden çıkmamış olması. Bugün görevi başındaki bir hekime her türlü şiddeti uygulayan birisi ifadesini verdikten sonra serbest kalıyor. Caydırıcı nitelikteki Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce Sağlık Bakanlığımızca Meclise sunulması gerekiyor.” dedi.

Halk Yanlış Biliyor

Vatandaşların Aile Hekimliği’nin yetkilerini yanlış bildiğini bu nedenle de hekime tepki gösterdiğini vurgulayan Dr. Şenol Atakan, toplumun bilinçlenmesinin olmazsa olmaz olduğunu söyledi. “Halkımız Aile Hekimlerinin yetki ve sorumluklarını maalesef yanlış ve eksik biliyor. Hekimlerin yetkileri dışındaki olur olmaz birçok talebi karşılamaları isteniyor, ve bu talepler karşılanamayınca da istenmeyen olaylar yaşanıyor. Bu durum da gün geçtikçe artıyor.

Burada yetkililerimize de büyük görev düşüyor. Toplumumuzu doğru bilgilendirici çalışmaların yapılması gerekiyor ve bazı yetkililerce Hekimi hedef gösteren “yapmak zorunlar, yapmazlarsa şikayet edin” gibi hekim ve hastayı karşı karşıya getiren söylemleri asla kullanmamaları gerekiyor” dedi.

Hak Kayıpları Artıyor

Aile Hekimlerinin hak kayıpları konusuna da değinen Federasyon Başkanı Dr. Şenol Atakan, “Ülkemizde hekim başına düşen hasta sayısı ortalama hali hazırda 3 bin 300 kişi üzerine ulaşmış durumda. Bu rakam İstanbul’da 4 binleri aşmış durumda. Bu rakamlar ile sağlıklı bir hizmeti vermek mümkün değil, zira bunun dünyada da bir örneği yok.

Hekim başına düşen kişi sayısının, Avrupa Aile Hekimleri Birliği UEMO verilerinde de ifade edildiği gibi 1.500 - 2.000 düzeylerine gelmesi lazım.

Şuan hekim başına düşen hasta sayısını azaltmak için Sağlık Bakanlığı’nca yürütülen bir çalışma var. Ancak burada çok ciddi bir hak kaybı da söz konusu. Aile Hekimlerinin aylık ücretleri mevvut hali ile hesaplanırken kişi sayısı da baz alınıyor. Bize verilen bir söz vardı. Hekimler üzerindeki bu ciddi yük azaltılırken ücretlerinde azaltma yapılmayacağı, sözü verilmişti. Gün geçtikçe artan bu hak kayıplarına biran önce son verilmesi ve hekimlerimize sahip çıkılmasını istiyoruz.” dedi

Milli Aile Hekimliği Modeli Geliyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF, Milli Aile Hekimliği Modeli üzerinde çalıştıklarını ve bunun yetkili kurumlar ile geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Aile Hekimlerini şiddetten koruyan, Aile Hekimliğini sağlık sisteminin merkezine getiren, hekim ve hasta memnuniyetini maksimum düzeyde artıran Milli Aile Hekimliği Modelini Sağlık Bakanlığı ile birlikte kısa sürede hazırlamak ve Cumhurbaşkanlığına sunmak istediğini açıkladı.