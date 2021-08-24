Milli Eğitim Bakanlığı ''yüz yüze eğitim'' tedbirlerini güncelledi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan yeni "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.

Hazırlanan rehberde öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istendi. Bu testlerin sonuçlarının ise okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulması önerildi.

ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNİN DE AŞI OLMASI TAVSİYE EDİLDİ

Bunun yanı sıra öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları yer aldı. Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maskenin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temin edileceği bildirildi.

Diğer öneriler ise şu şekilde: