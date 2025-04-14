Milli sporcu hakkında taciz suçlamasıyla gözaltı kararı
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Sosyal medya üzerinden çocuklara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edilen milli buz pateni sporcusu A.E.G. hakkında soruşturma başlatıldı.
Milli buz pateni sporcusu A.E.G.'nin, sosyal medya hesabından çocuklara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi. Sosyal medyada infial yaratan iddialarla ilgili savcılık harekete geçti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı belirtilen artistik buz pateni sporcusu A.E.G. hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.
A.E.G. hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
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