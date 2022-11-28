Milyonlarca kez izlendi: Oda dolusu çiğ köfte yapıp üzerine zeytin yağı döktü!

Sosyal medyada yayılan dev yemek akımına çiğ köfte de eklenti. Bir TikTok kullanıcısı oda dolusu çiğ köfte yapıp üzerine damacana ile zeytinyağı döktü.

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir'le başlayan dev yemek akımı sosyal medyada devam ediyor. CZN Burak'ın dev porsiyonlu yemek ve kebap videolarının milyonlarca izlenmesinin ardından dikkat çekmek isteyen işletmeciler de aynı yönteme başvurmaya başladı.

DEV ÇİĞ KÖFTE, DAMACANAYLA ZEYTİN YAĞI

Sosyal medyada paylaşılan sıra dışı yemek görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Elazığlı çiğ köfteci Ahmet olarak tanınan ve TikTok'ta 30 bin takipçisi olan kişinin paylaştığı video gündem oldu.

MİLYONLARCA İZLENDİ

Elazığlı çiğ köfteci ilgi çekmek için oda dolusu çiğ köfte yaptı, üzerine ise damacanayla litrelerce zeytin yağı döktü.



Çiğ köfte videosu TikTok'ta 7,9 milyon defa izlendi.